Кузбасский школьник станет участником экспедиции на Северный полюс

На экспедиции Кузбасс представит Максим Середкин Фото: пресс-служба АПК

Максим Середкин, выпускник гимназии № 42 города Кемерово, отправится в экспедицию «Ледокол открытий» к Северному полюсу.

С 19 по 28 июля 2022 года старшеклассники со всей страны отправятся в путешествие на Север на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Возможность поучаствовать в экспедиции от Госкорпорации «Росатом» получили 70 школьников со всей страны, ставших победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Максим Середкин, как представитель всего региона, получил ответственную миссию посетить Северный полюс вместе с флагом Кемеровской области в знак того, что кузбасской молодежи доступны даже самые далекие территории, по плечу самые экстремальные условия и цели.

Во время путешествия Максим будет вести видеодневник, в котором расскажет все особенности жизни на борту в роли экспедитора. Старшеклассники будут изучать полярную природу, а также познакомятся с деятельностью атомной отрасли в России.

В ходе путешествия-обучения участники экспедиции научатся работать в команде, улучшат свои коммуникативные способности и эмпатию.