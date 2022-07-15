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Общество15 июля 2022 6:07

В Кемерове после реконструкции открыли первую в этом году спортплощадку

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове после реконструкции открыли спортивную площадку в школе № 93 на Ленинградском проспекте. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Там уложили защищающее от травм резиновое покрытие, установили ограждение, баскетбольные и волейбольные стойки.

Это первая в этом году площадка, отремонтированная по региональной программе инициативного бюджетирования. Вскоре после реконструкции также будут открыты спортплощадки в школах №№ 24 и 39, а также в лицее № 62 и гимназии № 17.