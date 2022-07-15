В Кузбассе будут судить автомобилиста, который наехал на полицейского и прокатил его на капоте

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

51-летнего кемеровчанина будут судить по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в июне. Ночью инспекторы ДПС заметили автомобиль, который вилял из стороны в сторону. Они остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Но мужчина решил скрыться: он наехал на инспектора, который стоял на его пути, а затем совершил резкий поворот, чтобы сбросить его с капота. Вскоре водителя задержали. Оказалось, что мужчина был нетрезв и не имел прав - их он лишился ранее за аналогичное поведение.

Мужчина свою вину признал. Сейчас дело передано в суд.