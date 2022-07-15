Металлурги Кузбасса получили федеральные награды

Фото: кадр видео / телеграм-канал Сергея Кузнецова

15 июля 2022 года в Новокузнецке губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил награды сотрудникам металлургических компаний региона.

Накануне профессионального праздника представители и сотрудники ведущих компаний металлургической отрасли Кузбасса встретились с Сергеем Цивилевым. На торжественном приеме губернатор наградил работников медалями «За честь и мужество» и «За особый вклад в развитие Кузбасса». Звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» удостоены 8 кузбассовцев.

Почетную грамоту Президента Российской Федерации вручили начальнику районного управления железнодорожного транспорта АО «ЕВРАЗ ЗСМК» Владимиру Швецову. При его участии осуществлена реконструкция разгрузочных узлов, что в два раза сократило количество выбросов в атмосферу

Особые награды «Отцовская слава» и «Материнская доблесть» были вручены Виталию и Гульнаре Стерликовым, родителям шестерых детей.

Сергей Цивилев подчеркнул, что металлургический комплекс области является самым крупным в России. Благодаря работе новокузнечан в регионе осваиваются новые технологии, расширяется продукция местного производства, крепнет экономика региона.