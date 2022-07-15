В Кемерове пройдет первый этап Кубка России по хоккею с мячом в группе «Запад»

В Кемерове пройдет первый этап Кубка России по хоккею с мячом, причем принимать столица Кузбасса будет команды группы «Запад», а не «Восток». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ульяновская область, где изначально должен был пройти первый этап Кубка, отказалась от проведения соревнований, поэтому Федерация хоккея с мячом решила перенести турнир в Кемерово. При этом команда «Кузбасс» на первом этапе сыграет в группе «Запад» (вместо архангельского «Водника» - его перевели в группу «Восток»).

Матчи пройдут в крытом ледовом модуле стадиона «Химик» с 13 по 20 августа. В турнире примут участие «Динамо» (Москва), «Ак Барс-Динамо» (Казань), «Волга» (Ульяновск), «Старт» (Нижний Новгород), «Мурман» (Мурманск) и «Родина» (Киров).