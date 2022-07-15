Кемерово и Новосибирск свяжут новые авиарейсы

Фото: пресс-служба АПК

С 17 июля улететь из столицы Кузбасса в столицу Новосибирска и обратно можно будет в два раза чаще.

Как сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, с воскресенья авиакомпания S7 открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Новосибирск - Кемерово - Новосибирск.

Теперь полеты будут выполняться шесть дней в неделю - исключением стала суббота. На маршруте задействуют борта типа Эмбраер-170, он может взять до 78 пассажиров.

Время прилета в Кемерово - 12.05, отправление в Новосибирск - в 12.45. Билеты на ближайшие рейсы на сайте авиакомпании стоят 2 155 рублей за один перелет.

Стандартное время в пути составляет порядка получаса.

Напомним, что после возобновления несколько лет назад авиарейсов по данному маршруту они выполнялись пять дней в неделю, но затем одно время - три дня в неделю.