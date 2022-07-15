В Кузбассе задержали трех мужчин, напавших на пенсионера

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14 июля 2022 года в Киселевске было возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в разбое с незаконным проникновением в жилище.

В июне прошлого года в полиции Киселевска 60-летний мужчина написал заявление о разбое. По показаниям пенсионера он стал свидетелем организованной кражи, а после попыток остановить злоумышленников был ими избит.

В результате следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали нападавших. Ими оказались неоднократно судимые местные жители в возрасте от 30 лет до 41 года.

Полицейские выяснили, что обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения пытались похитить металлическую печь одного из частных домов. Пожилой мужчина услышал лай собак, заметил преступников и стал их преследовать с граблями в руках. Разбойники повалили пенсионера на землю и нанесли ими множественные удары, после чего скрылись.

На сегодняшний день уголовное дело направлено на рассмотрение в Киселевский городской суд. В качестве максимальной меры наказания трех мужчин могут лишить свободы на 12 лет.