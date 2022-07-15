Кузбасс станет сибирской столицей джазовой музыки

Церемония подписания соглашения состоялась в преддверии III Международного фестиваля «КуZня ДжаzZ». Фото: пресс-служба АПК

15 июля 2022 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение с народным артистом России Игорем Бутманом о создании в Новокузнецке филиала московской «Академии джаза». Открытие запланировано на 2023 год.

Саксофонист Игорь Бутман отметил, что Новокузнецк по праву можно называть столицей сибирского джаза. В Кузбассе сохранилась любовь к этому музыкальному жанру, во многом благодаря деятельности джаз-клуба «Геликон». Именно поэтому молодые джазмены будут воспитаны в южной столице Кузбасса.

Площадкой подготовки музыкантов выступит джаз-клуб «Геликон», который получит статус областного учреждения культуры. Первым в России филиалом «Академии джаза» будет руководить директор губернаторского джаз-клуба Ольга Юшкова. Преподавательский состав будет состоять из местных и московских мастеров жанра. Также будет создан попечительский совет Академии.

Молодые джазовые музыканты смогут получиться образование по трем направлениям: «Духовые и ударные инструменты»; «Инструменты для эстрадного оркестра»; «Вокальное эстрадно-джазовое исполнительство».

Напомним, что 16 июля пройдет III Международный фестиваль «КуZня ДжаzZ», который соберет в Новокузнецке джазовых музыкантов из регионов России и других стран.