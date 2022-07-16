В Кузбассе осудили двух наркодилеров

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

У них были обнаружены более 20 свертков с запрещенными веществами, потянувших на 400 с лишним граммов.

На одной из улиц Кемерова при досмотре салона автомобиляLada Granta у водителя и пассажира было изъято более девяти граммов психотропного вещества. В дальнейшем наркотики были обнаружены в квартирах задержанных.

Как выяснилось в ходе проведения оперативно-следственных мероприятиий, 39-ти и 40-летний жители областного центра, один из которых ранее был судим, работали курьерами-закладчиками интернет-магазина, специализировавшегося на распространении наркотических курительных смесей и галлюциногенных грибов. Запрещенные вещества они распространяли на территории Кемерова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, были собраны убедительные доказательства подозреваемых в противоправной деятельности, в том числе помогла информация с их телефонов и банковских карт.

Центральный районный суд Кемерова признал обоих виновными сразу по двум статьям УК РФ и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы каждому.