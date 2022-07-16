В Новокузнецке появятся две новые школы

Фото: пресс-служба АПК

Образовательные учреждения, как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, дадут новый виток развития двум районам города.

Глава региона принял решение о строительстве школы в Куйбышевском районе на 1100 мест и согласовал территорию под ее размещение. Она заменит нынешнюю школу № 9, где сейчас обучается 523 школьника.

Согласно проекту, новое учебное заведение будет совмещать образовательный процесс и дополнительное образование (кружки Дома детского творчества). В школе разместятся инженерный кванториум, военно-спортивный тир, функциональные площадки для изучения правил дорожного движения, школа юных стратегов. Рядом с учебным заведением будет вестись строительство жилых многоквартирных домов.

В квартале 45-46 Центрального района уже идут работы по устройству котлована для нового образовательного комплекса из двух зданий. В учебном блоке на 1225 учащихся кроме аудиторий разместят спортзалы, медицинский блок, библиотеку и столовую. В перспективе рядом появится бассейн. Школа будет доступна для детей и учителей с ограниченными возможностями здоровья.