В Кузбассе в ДТП пострадал мотоциклист

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Авария произошла на проспекте Комсомольском в Кемерове.

Столкнулись автомобиль Мицубиши Паджеро и мотоцикл марки Ямаха. Как уточнили в городской ГИБДД, управлявший легковым автомобилем мужчина 1987 года рождения в районе дома № 51 выезжал с прилегающей территории и не убедился при этом в безопасности маневра. В результате он совершил столкновение с мотоциклом, двигавшимся по проспекту Комсомольскому в сторону улицы Марковцева. В ДТП пострадал водитель мотоцикла 1993 года рождения, он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

В результате аварии также серьезно пострадали оба транспортных средства.