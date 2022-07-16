Коронавирус в Кузбассе: 42 новых заболевших

Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро 16 июля число выявленных инфицированных случаев в регионе вновь немного уменьшилось. Об этом сообщил Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.

Всего с начала пандемии по официальным данным заболели 166 тысяч 836 человек. Из них за последние 24 часа коронавирус выявлен у 42 пациентов. Это на три меньше, чем день назад.

Число выздоровевших за последние сутки увеличилось еще на пять человек. Еще 624 продолжают получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции. А всего в регионе на 16 июля побороли коронавирус 163 тысячи 725 кузбассовцев.

Не справились с последствиями инфекции два жителя региона. Таким образом, всего от нее в Кузбассе скончались 2487 человек.