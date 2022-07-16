В Кузбассе в посылке из Казахстана нашли запрещенные вещества

Фото: Кемеровская таможня

Сотрудники Кемеровской таможни задержали поступившую в адрес жительницы Прокопьевска посылку. В ней находилось 6,5 тысячи капсул с сильнодействующим препаратом, запрещенным к свободному обороту в России, общим весом более 1,6 килограмма.

Получательница попыталась разжалобить таможенников, рассказав, что товар она заказала в Казахстане по интернету. Но как выяснилось при разбирательстве - а к делу подключилось и Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области - о преступной составляющей при заказе товара прокопчанка знала: чтобы скрыть причастность к незаконному ввозу препаратов, она оформляла заказы на третьих лиц. Более того, выяснилось, что гражданка пыталась продолжить дело родной сестры, которая не только заказывала подобный товар, но и занималась его распространением на территории Кузбасса. В отношении этой родственницы Кемеровская таможня уже возбудила два уголовных дела.

В отношении прокопчанки также возбуждено дело по части 1 статьи 226 УК РФ. Наказание по нему может составить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

- В нынешнем году сотрудники Кемеровской таможни выявили четыре факта пересылки в международных почтовых отправлениях препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и сильнодействующие вещества. Их общее количества составило более 1,8 килограмма, - рассказал руководитель таможни Олег Журавлев.