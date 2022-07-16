Американка готова выйти замуж за звезду НХЛ из Кузбасса

Фото: страница Кирилла Капризова ВКонтакте

Цель у нее благородная - помочь хоккеисту получить рабочую визу, а затем и гражданство.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов не смог после летних каникул вернуться из России в США - как выяснилось, у него не оказалось рабочей визы. И это - не смотря на действующий еще четыре года контракт с американским клубом. Кто в данной ситуации недоглядел - сам хоккеист, его агент или руководство «Миннесоты», пока неясно. Но некоторые американские фанатки предложили свои варианты, как вернуть россиянина за океан.

- Я хочу выйти замуж за Кирилла Капризова, чтобы он получил гражданство США. Кирилл, если ты это видишь - пойдем на свидание!, - написала в соцсетях, к примеру, одна из болельщиц.

А пока вопрос с визой решается, воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, как сообщил агент Шуми Бабаев, перенес операцию в Германии и теперь проходит реабилитацию. Предполагается, что восстановление россиянина займет не менее двух-трех недель, после чего он все же отправится в США, получив все разрешительные документы.

Напомним, что Капризов - олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2021 году был признан лучшим новичком НХЛ. В последнем регулярном чемпионате лиги он обновил все рекорды результативности своего американского клуба.