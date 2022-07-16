В кузбасском городе вернули исторический облик краеведческому музею

Фото: пресс-служба АПК

В Гурьевске реконструировали музей, расположенный в здании 1909-го года постройки, признанном памятником архитектуры регионального значения.

На восстановление объекта было выделено 83,9 миллиона рублей из областного и местного бюджетов.

Специалистами, как уточняет пресс-служба регионального правительства, была восстановлена кладка, а также оконные проемы первого этажа, которые были заложены кирпичом. Кроме того, полностью обновлены крыша, пол, внутренняя отделка, система отопления, электрика, вентиляция.

- Мы по крупицам собираем и сохраняем уникальное историческое наследие региона. Это наш долг перед потомками и теми, кто создавал Кузбасс. Реставраторам была поставлена задача сохранить первоначальный облик здания, чтобы посетители музея погружались в ту эпоху, проникались историей Гурьевска и его жителей, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что средства на реставрацию собирали и неравнодушные граждане, причем не только из Гурьевска и Кузбасса, но и других регионов страны. Всего ценители старины внесли общими усилиями на благородное дело 4,5 миллиона рублей.