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Происшествия16 июля 2022 9:49

Житель Кузбасса украл рюкзак с банковской картой на автобусной остановке

Источник:kp.ru
Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Теперь ему грозят сразу два уголовных дела и срок до шести лет лишения свободы.

18-ти летний междуреченец заметил на остановке общественного транспорта уснувшего гражданина и решил воспользоваться его состоянием. Он прихватил чужой рюкзак и скрылся. Среди присвоенных вещей оказались мобильный телефон и банковская карта. Гаджет преступник продал за 6 с половиной тысяч рублей, а по карте рассчитался бесконтактным способом за покупку в магазине.

Тем временем потерпевший проснулся, обнаружил пропажу и обратился в полици. Сумму причиненного ему ущерба он оценил в 17 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими подозреваемый в краже был установлен и задержан. Он дал признательные показания. Теперь ему придется отвечать по статье 158 УК РФ.