В Кузбассе отбывающий наказание рецидивист ударил сотрудника колонии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Конфликт с применением насилия произошел в колонии при общем построении заключенных на плацу.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, 37-летний ранее судимый гражданин, отбывающий сейчас очередное наказание за сбыт наркотиков, отказался представиться, как положено осужденным. Инспектор в связи с этим сделал ему замечание и предложил проследовать в дежурную часть.

- Однако осужденный повел себя агрессивно, ударил сотрудника колонии кулаком по плечу, - сообщила пресс-служба.

После инцидента осужденный был выведен из строя и изолирован. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Проводятся следственные мероприятия.