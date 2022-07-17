В Кузбассе два подростка пропали без вести

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевском районе разыскиваются два подростка. Ориентировку на пропавших без вести разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Школьники ушли из дома в селе Верх-Егос 15 июля, и с тех пор их местоположение неизвестно.

Приметы 13-летнего Андрея Худякова: рост 157 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в камуфляжную футболку бело-зеленого цвета, темно-синие штаны, синюю кепку.

Второй пропавший подросток – 15-летний Николай Томиренко. Его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. На нем были темно-серая футболка, черные шорты, черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших или готов оказать помощь в их поисках, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.