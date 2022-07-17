Житель Новокузнецка 72 раза расплатился чужой банковской картой

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке задержали 29-летнего мужчину, который нашел чужую карту и два дня расплачивался ею в магазинах. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась 38-летняя новокузнечанка. Она обнаружила, что с ее счета пропали 45 000 рублей. Оказалось, что женщина потеряла банковскую карту, ее нашел ранее неоднократно судимый 29-летний житель. За два дня при помощи чужого платежного средства он совершил 72 операции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В полиции напомнили, что согласно ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка», человек, нашедший вещь, в том числе денежные или платежное средства, обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.