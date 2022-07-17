Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днем металлурга

Фото: пресс-служба АПК

Губернатора Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем металлурга. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.

Глава региона рассказал, что в Кузбассе День металлурга считают своим праздником 36,5 тысячи человек — доменщики, литейщики, прокатчики, а также ветераны. По словам Цивилева, благодаря их труду и профессионализму кузнецкий металл был и остается «национальной гордостью, надежным щитом и опорой России».

- Несмотря на сложные условия мирового рынка металлургический комплекс нашего региона динамично развивается. По итогам 2021 года в общем объеме отгруженных предприятиями обрабатывающей промышленности товаров доля металлургического комплекса составила 44,2%. КуZбасс обеспечивает каждую десятую тонну общероссийского производства стали и проката, каждую пятую тонну кокса, 62% ферросилиция, 88% магистральных и 92% трамвайных рельсов, - сказано в поздравлении.

В Кузбассе реализуются инвестиционные проекты, предприятия расширяют линейку выпускаемой металлопродукции, модернизируют производство, делая упор на экологическую безопасность.

Губернатор поблагодарил металлургов за ценный вклад в развитие региона, пожелал благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне.