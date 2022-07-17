Роспотребнадзор Кузбасса выявил опасные для купания места

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Роспотребнадзор Кузбасса проверил качество воды в реках и озерах области и составил список зон, где не стоит купаться. Информация о проверках опубликована на сайте ведомства.

Специалисты исследовали 274 пробы воды на санитарно-химические показатели, из них 30 проб (10,9%) не соответствовало нормативам; а также 771 пробу на микробиологические показатели – нормативам не соответствовало 132 (17, 1%).

В итоге по заключениям специалистов на более чем 20-ти водных объектах области опасно купаться:

Кемерово и Кемеровский район: пляж «Чайка»; пляж «Правая Гавань»; пляж озеро «Красное»; пляж Фортуна д. Тебеньки; пляж д. Новая Балахонка; пляж Лазурный берег; пляж д. Журавли;

Мариинск: пруд на р. Сорочевке;

Юрга: городской пляж; территория, прилегающая к водохранилищу на р. Искитимка;

Осинники: городской пляж;

Калтан: городской пляж;

Тайга: озеро в Новом парке, озеро в Муслимовском парке;

Яшкинский район: пруд Тайгинский; пруд Новая водокачка; пруд Старая водокачка;

Новокузнецк: пляж «Топольники»; пляж «Мираж»; МОО п. Боровково, кафе «Томь» р. Томь; Пляж «Нептун»; пляж "Левобережный»;

Ленинск –Кузнецкий: - р. Иня у Байкаимского моста, пруд Полысаево; пруд с. Ариничево; пруд Чусовитино;

Промышленновский район: пляж пгт. Зеленогорский;

Крапивинский район: пляж в пгт Крапивинский.