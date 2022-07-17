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Происшествия17 июля 2022 8:51

В Кемерове осудили работника бассейна, который снял на видео обнаженную посетительницу

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове осудили 58-летнего мужчину, который обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Кемеровчанин, работая в спортивном комплексе, снял на камеру посетительницу бассейна в момент переодевания. Женщина заметила тайного наблюдателя и сообщила об этом в полицию. Мужчина удалил ролик с телефона, однако эксперты смогли восстановить видео при проведении технической экспертизы.

Мужчина во всем сознался. Суд назначил ему 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 8 месяцев.