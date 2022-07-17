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Происшествия17 июля 2022 8:58

Погиб один человек: стали известны подробности жесткого ДТП на кузбасской трассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск погиб один человек. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла сегодня в 9:10 на территории Кемеровского района. По предварительным данным, водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную, чтобы совершить обгон и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП 27-летний водитель «Фольксвагена» погиб на месте. 32-летний мужчина, сидевший за рулем грузовика, не пострадал.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призвали водителей быть внимательными и осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.