Выжившего под завалом шахтера неделю спасали от смерти песни Цоя, нож и четыре конфеты

Фото: Игорь КУРАСОВ

Машинисту буровой установки Леониду Моисееву, который почти семь суток провел под завалами на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, помогли выжить конфеты и нож, которые он всегда носил с собой, а также песни. Об этом горняк рассказал в интервью «Комсомолке».

Напомним, что после обрушения породы на шахте во вторник, 5 июля, Леонид Моисеев оказался заблокирован под землей. Горноспасатели пробирались к нему почти семь дней - все это время горняк провел под землей без еды и практически без воды. С собой у шахтера была половина фляги и несколько конфет. Носить с собой леденцы Моисеева еще в 90-х годах научил один из старших товарищей: говорил, мол, одна конфета по количеству глюкозы питает на семь часов.

- И на этот раз – у меня было 4 конфеты, леденцовые, такие кругленькие, с ноготь величиной. В завале я их рассчитал: одну конфету – не на 7 часов, а на двое суток. Растягивал время... Последнюю конфету съел – перед тем, как мой стук услышали спасатели... Я конфету в рот закинул, лежал, медленно-медленно рассасывая. Прилива сил она не дала. Но чувство было, что конфета – это царский пир просто, если нечего есть! – рассказал «Комсомолке» Леонид Моисеев.

В свое время опытные горняки дали Моисееву еще один полезный совет – носить с собой перочинный нож. Казалось бы, ничем он в шахте не поможет, однако же нож спас горняку жизнь. Оказавшись под завалами с серьезной травмой ноги, этим ножом Моисеев вспорол себе брюки, разрезал сапоги, готовил дощечки для «шины».

Находясь под землей, Леонид Моисеев постоянно подавал сигналы – стучал по металлическим предметам, чтобы спасатели могли определить его местонахождение. Выстукивал разные ритмы – SOS. Шопена и даже «Боже, царя храни...» (кузбасский горняк все детство играл в духовом оркестре). А еще горняк пел - песни чаще всего любимых рок-групп, в том числе Виктора Цоя. В итоге горноспасатели услышали сигналы Моисеева и нашли его.

Подробнее о том, как шахтер провел под землей почти семь суток читайте в материале «154 часа наедине со смертью: как русский шахтер неделю жил под завалом, пел Цоя и пытался справиться с открытым переломом».