«Погода – апокалипсис»: в середине лета на Кемерово обрушился мощный град

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
Сегодня, 17 июня, на Кемерово обрушился мощный град с дождем. Горожане делятся в соцсетях кадрами природного явления.
- Погода в Кировском районе – апокалипсис: град и ливень, - написал местный житель, показав на снимках град размером больше горошины.
Стихия также бушевала на Радуге.
- Чуть стекла не выхлестало, - сообщили жители.
При этом Центральный и Ленинский районы непогода обошла стороной.
На град пожаловались также жители пгт. Промышленная, сообщив, что тот побил урожай.
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
Ранее синоптики Кузбасса сообщали, что регион попал под действие высотного циклона, который «закачивает» холодный сухой воздух с северо-востока и распределяет по региону, принося прохладу.