«Погода – апокалипсис»: в середине лета на Кемерово обрушился мощный град

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Сегодня, 17 июня, на Кемерово обрушился мощный град с дождем. Горожане делятся в соцсетях кадрами природного явления.

- Погода в Кировском районе – апокалипсис: град и ливень, - написал местный житель, показав на снимках град размером больше горошины.

Стихия также бушевала на Радуге.

- Чуть стекла не выхлестало, - сообщили жители.

При этом Центральный и Ленинский районы непогода обошла стороной.

На град пожаловались также жители пгт. Промышленная, сообщив, что тот побил урожай.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Ранее синоптики Кузбасса сообщали, что регион попал под действие высотного циклона, который «закачивает» холодный сухой воздух с северо-востока и распределяет по региону, принося прохладу.