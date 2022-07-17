«Семь дней разговаривал с богом»: шахтер, чудом выживший неделю в обрушившейся шахте, раскрыл правду

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Машинист буровой установки Леонид Моисеев, чудом выживший на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, признался, что все шесть дней, пока находился заблокированным под землей, разговаривал с богом.

В интервью «Комсомолке» горняк рассказал, что приводил доводы Всевышнему о том, что ему еще рано умирать.

- Я пытался ему объяснить, что, ну нельзя мне сейчас уходить, ну как, свой дом, уголь (на зиму. – Авт.) еще не привез, дров не нарубил, забор завалился – надо поставить, картошку – тоже копать, как жена одна все это сделает... Не забирай меня пока... Не так, чтобы молитвенно просил, плакал. Просто, говорю, доводы привожу, а решать – тебе... – рассказал Леонид Моисеев.

Горняк провел под завалами почти семь суток. С собой у него было 300 грамм воды и четыре конфеты. При этом при обрушении шахтер серьезно травмировался – он получил открытый перелом голеностопа, закрытый двойной перелом бедра. Несмотря на это все, а также высокую концентрацию метана под землей, Леониду Моисееву удалось выжить. Он боролся за свою жизнь: распределил еду и воду, наложил шину на сломанную ногу, постоянно стучал по железу, чтобы его услышали...

Сам горняк считает, что ему помог бог.

- Мама, сестра, жена все дни молились за меня в завале, вымолили... А я, там, внизу пока лежал, поговорю, поговорю, вот так за крестик взявшись, потом три раза перекрещусь, крестик поцелую. И надежда – со мной. Мой крестик – освященный в храме Христа Спасителя, мне его бабушка подарила, - рассказал Леонид Моисеев.

Подробнее о том, как шахтер провел под землей почти семь суток читайте в материале «154 часа наедине со смертью: как русский шахтер неделю жил под завалом, пел Цоя и пытался справиться с открытым переломом».