Чудом выживший под завалами шахтер рассказал, как продержался семь дней без еды и воды

Фото: Игорь КУРАСОВ

Машинист буровой установки Леонид Моисеев, который после обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе оказался в ловушке, рассказал, как ему удалось выжить без еды и воды.

Горняк провел под завалами почти семь суток. Во фляжке со смены у него оставалось чуть больше стакана воды. Эти 300 граммов он растягивал, как мог: только смачивал губы. Но воды все равно не хватило, однако шахтер терпел.

- Очень хотелось пить. Мне даже снилось, что пью квас из двухлитровой банки. Жена делает чудесный квас домашний. А проснулся, на губах привкус кваса, - рассказал горняк «Комсомолке».

С собой у Леонида не было никакой еды: ни куска хлеба с колбасой или с салом, ни сухаря. Все съестное, взятое, как обычно, в шахту, он съел еще на смене. Спасли Моисеева четыре конфетки. Носить с собой леденцы Леонида еще в 90-х годах научил один из старших товарищей: говорил, мол, одна конфета по количеству глюкозы питает на семь часов. Моисееву пришлось растягивать один леденец не на семь часов, а на двое суток.

- Я конфету в рот закинул, лежал, медленно-медленно рассасывая. Прилива сил она не дала. Но чувство было, что конфета – это царский пир просто, если нечего есть! – рассказал «Комсомолке» Леонид Моисеев.

Рассосав последнюю конфету, шахтер сам себе сказал: «Ну, вот, конфеты закончились, пора меня поднимать». И в эту же ночь его нашли горноспасатели.

Напомним, что горняка эвакуировали в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Врачи признались, что это уникальный случай: шахтер провел под завалами почти семь дней, причем смог сам себе наложить шину на травмированную ногу – при обрушении он получил открытый перелом голеностопа, закрытый двойной перелом бедра.

Подробнее о том, как Леонид Моисеев провел под землей почти семь, суток читайте в материале «154 часа наедине со смертью: как русский шахтер неделю жил под завалом, пел Цоя и пытался справиться с открытым переломом».