Самолеты из Кузбасса в Красноярск будут летать чаще

Фото: телеграм-канал «Аэропорт Новокузнецка».

С 27 июля самолеты из Новокузнецка в Красноярск начнут летать чаще: не два, а три раза в неделю. Об этом сообщили в новокузнецком аэропорту.

Летную программу расширила компания «КрасАвиа». До конца июля самолеты будут совершать рейсы в соседний регион по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20.10. А с августа изменится расписание: во вторник вылет из Новокузнецка в 20.10, прилет в Красноярск в 21.30, в четверг вылет из Новокузнецка в 21.20, прилет в Красноярск в 22.45, в воскресенье вылет из Новокузнецка в 17.30, прилет в Красноярск в 18.55.