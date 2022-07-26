В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли водителю застрявшего в лесу автомобиля

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Тайге сотрудники ГИБДД помогли водителю автомобиля, который застрял в грязи в лесу. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инспекторы Виталий Сафронов и Евгений Трусков во время патрулирования получили сообщение из службы «112» о попавшем в беду автомобилисте. Они разыскали водителя в районе поселка Пихтач. Автомобиль Jac Т6 забуксовал на размытой дождем грунтовой дороге и не мог самостоятельно выехать. Сотрудники полиции с помощью троса вытащили иномарку.

Водитель рассказал, что ехал из Новосибирска в Анжеро-Судженск. Он решил срезать путь и включил навигатор, который построил маршрут через проселочную дорогу. Там автомобиль и забуксовал в грязи. Хорошо, что в лесу была связь, и мужчина смог позвонить и попросить о помощи.

Мужчина выразил сотрудникам полиции благодарность за помощь в трудной ситуации.