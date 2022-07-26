В Кемерове загорелась многоэтажка

Вечером в понедельник, 25 июля, в Кемерове случился пожар в многоквартирном доме. Очевидцы выложили в соцсети фото с места ЧП.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. На кадрах видно, что горит квартира на втором этаже. Из двух окон и с балкона валит густой черный дым.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В МЧС Кузбасса рассказали, что сигнал о возгорании в многоэтажном доме поступил в 20.33. На место незамедлительно прибыли пожарные подразделения. Огонь был потушен в 20.43. На месте работали 20 человек и шесть единиц техники.

Сейчас специалисты выясняют причину случившегося.