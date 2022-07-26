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Общество26 июля 2022 1:19

В минздраве Кузбасса объяснили, почему в поликлиниках сохраняется масочный режим

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения Высотина

В поликлиниках и больницах Кузбасса масочный режим сохраняется, несмотря на отмену в регионе обязательного ношения масок. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Один из жителей Кузбасса обратил внимание на то, что в медицинских учреждениях все снова стали носить маски. В комментариях на странице губернатора в соцсетях он попросил объяснить, из-за какого нового вируса вернулся масочный режим.

В министерстве здравоохранения Кузбасса сообщили, что в больницах и поликлиниках противоэпидемические мероприятия по COVID-19 не отменены.

- Согласно постановлению главного санитарного врача РФ правила проведения противоэпидемических мероприятий по COVID-19 в медицинских организациях сохраняются, в том числе для персонала медучреждений, в целях снижения рисков распространения вирусных заболеваний, - сказано в ответе ведомства.