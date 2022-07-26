Стали известны сроки открытия ТЦ «Проспект» в Кемерове

Торговый центр «Проспект», построенный на проспекте Ленина рядом с Парком ангелов, планируют открыть в конце этого года - начале следующего. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса.

Жители Кемерова поинтересовалась в аккаунтах губернатора в соцсетях сроками начала работы нового торгового центра, который обещали открыть в этом году.

В минпромторге сообщили, что этот вопрос находится в компетенции собственника.

- По информации представителя компании, планируемый срок открытия торгового центра «Проспект» - четвертый квартал 2022 - первый квартал 2023 года, - сообщили в ведомстве.