В Кузбассе после вмешательства прокуратуры демонтировали опасную горку на детской площадке

Фото: прокуратура Кузбасса

В Ленинске-Кузнецком демонтировали опасную винтовую горку в парке «Пионерский». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Горожане рассказали в соцсетях, что на детской площадке в парке поврежден городок, и детям опасно в нем играть. Прокуратура города организовала проверку, и информация подтвердилась. Оказалось, что у пластмассовой винтовой горки частично отсутствует борт.

Прокуратора вынесла представление исполняющему обязанности главы Ленинск-Кузнецкого городского округа с требованием устранить нарушения. В итоге аварийную горку демонтировали.