В Кузбассе жительница хотела продлить срок действия сим-карты и лишилась 20 тысяч рублей

В Кузбассе жительница хотела продлить срок действия сим-карты и лишилась более 20 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прокопьевске 35-летняя жительница хотела продлить срок действие сим-карты, а в итоге лишилась более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что женщине поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей компании мобильной связи. Она сказала, что будто у жительницы заканчивается срок действия сим-карты. Ей посоветовали воспользоваться услугой дистанционного пролонгирования мобильного номера.

Прокопчанка назвала код, который поступил в смс-сообщении, набрала комбинацию цифр на мобильном телефоне. Женщина ввела данные в виде чужого мобильного телефона, подключив тем самым переадресацию всех своих вызовов. Позже она обнаружила, что произошло два списания средств с ее банковского счета.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы.