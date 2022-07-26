В Кузбассе задержали жителя, который ворвался к соседке и угрожал ее убить

Фото: Росгвардия по Кемеровской области.

В Новокузнецке росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за угрозу убийством, 28-летнего мужчину, который угрожал соседке ножом. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кемеровской области.

Так, днем росгвардейцы прибыли к частному дому по улице Мундыбашской. Стражей правопорядка встретили жительница и ее сожитель. Они рассказали о нападении пьяного соседа на женщину. Злоумышленник скрылся до прибытия группы задержания, поэтому росгвардейцы организовали его поиски. Мужчину обнаружили на чердаке бани.

Предварительно выяснили, что пьяный житель пришел к соседке в дом. Женщина отказывалась пускать незваного гостя, но тот вошел в жилище, схватил кухонный нож со стола и напал на хозяйку. Женщина вырвалась из рук соседа и выбежала на улицу, рассказав о случившемся сожителю.