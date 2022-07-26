Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 4:57

В Кузбассе появится самая высокая в России аэротруба

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе появится самая высокая в России аэротруба.

В Кузбассе появится самая высокая в России аэротруба.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аэротруба для тренировок парашютистов и экстремального отдыха кузбассовцев появится в спортивном комплексе «Кузбасс-арена». По оценке экспертов, она будет самой высокой в России и Европе. Высота полетной камеры - 11,2 м, диаметр - 5,2 м, скорость потока - до 300 км/ч.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе создаются прекрасные условия не только для профессионального развития спортсменов, но и активного отдыха жителей региона.

«Кузбасс-арена» - единственный за Уралом комплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.