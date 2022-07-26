В Кузбассе появится самая высокая в России аэротруба. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аэротруба для тренировок парашютистов и экстремального отдыха кузбассовцев появится в спортивном комплексе «Кузбасс-арена». По оценке экспертов, она будет самой высокой в России и Европе. Высота полетной камеры - 11,2 м, диаметр - 5,2 м, скорость потока - до 300 км/ч.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что в регионе создаются прекрасные условия не только для профессионального развития спортсменов, но и активного отдыха жителей региона.

«Кузбасс-арена» - единственный за Уралом комплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.