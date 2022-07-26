Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам с 25 по 29 июля

Жители Кузбасса могут напрямую обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса с 25 по 29 июля текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00.

Так, 25 июля можно было обратиться к Олегу Токареву - министру угольной промышленности Кузбасса по телефону 8 (3842) 58-21-08. Сегодня, 26 июля, принимает вопросы жителей региона Андрей Ариткулов - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-33-78.

В среду, 27 июля, примет обращения кузбассовцев Евгений Дудаков - начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса по телефону 8 (3842) 58-70-12. В четверг, 28 июля, будет общаться с гражданами Дмитрий Малюта - председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-08-30. В пятницу, 29 июля, ответит на вопросы жителей Ольга Тюрина - руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кузбассу. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-35-80.