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Общество26 июля 2022 5:31

Сергей Цивилев: образовательный комплекс в Юрге будет одним из лучших в Кузбассе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса проверил ход строительства образовательного комплекса на улице Тургенева в рамках рабочей поездки в Юргу. Администрация правительства региона отмечает, что в городе возводят школу на 550 мест и детский сад на 220 человек.

Сергей Цивилев рассказал, что в данном образовательном комплексе будут обучать детей: от ясельных групп сада до 11 класса. Современный проект разработали кузбасские архитекторы.

- Этот образовательный комплекс станет одним из лучших в Кузбассе, - подчеркнул глава региона.