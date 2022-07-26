Сергей Цивилев проверил ход реконструкции парка имени Пушкина в Юрге

Фото: АПК.

Сергей Цивилев проверил ход реконструкции парка имени А. С. Пушкина в Юрге во время рабочей поездки. Глава региона встретился с Иваном Семченко. Молодой человек во время прямого эфира на радио «Маяк-Кузбасс» пожаловался губернатору на плачевное состояние зеленой зоны.

Сейчас в парке имени А. С. Пушкина идут работы по благоустройству, начался ремонт разрушенных пешеходных дорожек. После подрядчики приступят к восстановлению сцены и реставрации ворот центрального входа. До середины августа в парке полностью заменят освещение и установят видеонаблюдение.