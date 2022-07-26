В Кузбассе пьяный мужчина угнал иномарку и устроил ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прокопьевске мужчина угнал автомобиль Toyota Corolla и совершил на нем ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Владелец иномарки зашел в магазин, чтобы купить воды, и оставил машину у входа открытой и заведенной. Мужчина вернулся через пару минут, однако автомобиля уже не было на месте. В городе был объявлен план «Перехват», и вскоре полицейские обнаружили Toyota в другом районе города. Оказалось, что угонщик попал на машине в ДТП: сначала столкнулся с микроавтобусом Ford, а затем врезался в автомобиль Renault Kaptur, который ударом откинуло на трамвайные пути. После ДТП мужчина бросил машину и попытался скрыться, но был задержан полицией по ориентировке.

Угонщиком оказался 32-летний житель Прокопьевска, который уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности. Мужчина был нетрезв. По его словам, он взял автомобиль, чтобы прокатиться по городу, но, сильно разогнавшись, пробил колесо и попал в аварию.

В отношении задержанного было составлено три протокола. В качестве наказания ему назначили штраф и административный арест сроком на 25 суток. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.