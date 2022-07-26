Три кузбасские команды стали финалистами конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Фото: АПК.

Первый этап очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» завершился в Москве. Данный конкурс развивает и поддерживает перспективных управленцев в сфере образования.

Три кузбасские команды вышли в финал конкурса. Это команда управления образования администрации Кемерова «5К.kem», комитета образования и науки администрации Новокузнецка «ЗаНово» и команда управления образования Беловского городского округа «Новый формат».

В Москве с 26 по 28 июля пройдет второй этап полуфинала для конкурсантов.