Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 июля 2022 7:23

Три кузбасские команды стали финалистами конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

Первый этап очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» завершился в Москве. Данный конкурс развивает и поддерживает перспективных управленцев в сфере образования.

Три кузбасские команды вышли в финал конкурса. Это команда управления образования администрации Кемерова «5К.kem», комитета образования и науки администрации Новокузнецка «ЗаНово» и команда управления образования Беловского городского округа «Новый формат».

В Москве с 26 по 28 июля пройдет второй этап полуфинала для конкурсантов.