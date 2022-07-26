В Кемерове у жителей одного района отключат холодную воду из-за ремонта

Фото: архив "КП"

В Кемерове жители Заводского района временно останутся без холодной воды из-за ремонта на сетях водоснабжения. Об этом предупредили в городской администрации.

Воду перекроют с 9.00 пятницы, 29 июля, до 3.00 субботы, 30 июля. В это время специалисты «КемВод» проведут работы по замене запорной арматуры диаметром 500 мм на улице Грузовой, 12 б.

Под отключение попадают дома на улице Агеевой (№№1, 2, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Невьянской (№№ 1 а, 1 б, 2, 3, 4, 6, 10, 11), в переулке Невьянском (№№ 1 ,2, 3, 4), на улицах Павленко (№№ 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43), Предзаводская (№№ 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 7, 5, 16, 17, 18, 28) и Светлая (№№ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24).

Горожан попросили заранее сделать необходимый запас воды. Кроме того, можно подать заявку на ее подвоз. Для этого необходимо позвонить в диспетчерскую службу АО «КемВод» по телефону 36-32-12.