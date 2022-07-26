Почти три тысячи кузбассовцев освоили новые профессии благодаря службе занятости

Фото: АПК.
Участие в госпрограмме «Содействие занятости населения Кузбасса» дает возможность жителям региона повысить свою профессиональную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. За счет этого возрастает вероятность найти подходящую работу в максимально короткие сроки.
Процесс обучения занимает в среднем около двух месяцев. На выбор предлагают порядка 100 различных профессий, среди которых:
- специалист по маникюру;
- парикмахер;
- специалист, владеющий 1С;
- охранник;
- кладовщик;
- водитель автомобиля;
- машинист котельной;
- водитель погрузчика;
- сварщик.
Жители Кузбасса, которые желают освоить новую профессию, могут позвонить на горячую линию министерства труда и занятости населения Кузбасса по телефону 8-905-065-36-65. Обучение бесплатное.