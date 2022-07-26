Почти три тысячи кузбассовцев освоили новые профессии благодаря службе занятости

Фото: АПК.

Участие в госпрограмме «Содействие занятости населения Кузбасса» дает возможность жителям региона повысить свою профессиональную мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. За счет этого возрастает вероятность найти подходящую работу в максимально короткие сроки.

Процесс обучения занимает в среднем около двух месяцев. На выбор предлагают порядка 100 различных профессий, среди которых:

- специалист по маникюру;

- парикмахер;

- специалист, владеющий 1С;

- охранник;

- кладовщик;

- водитель автомобиля;

- машинист котельной;

- водитель погрузчика;

- сварщик.

Жители Кузбасса, которые желают освоить новую профессию, могут позвонить на горячую линию министерства труда и занятости населения Кузбасса по телефону 8-905-065-36-65. Обучение бесплатное.