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Общество26 июля 2022 9:12

В Кузбассе в восемь раз увеличили бюджет на ремонт муниципальных дорог

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: АПК.

Фото: АПК.

В Кузбассе планируют до 1 сентября завершить все работы по укладке асфальтобетонного покрытия в муниципалитетах на 1,5 месяца раньше запланированных сроков.

Администрация правительства региона сообщает, что в этом году на ремонт дорог в муниципалитетах из областного бюджета выделено 3,9 миллиарда рублей - в восемь раз больше, чем в прошлом году.

В этом году в программе ремонта участвуют 30 муниципалитетов. В общей сложности планируется отремонтировать свыше 126 км автомагистралей в городах и районах Кузбасса.