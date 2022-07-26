В Кемерове попал под суд житель, совершивший смертельное ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове перед судом предстанет 27-летний житель, совершивший смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Кузбассу.

Так, летом прошлого года водитель автомобиля Lada Granta проехал на запрещающий сигнал светофора. При этом мужчина не предоставил преимущество КамАЗу, произошло столкновение. В результате автоаварии были травмированы водитель и три пассажира Lada Granta, один из пассажиров скончался на месте. Пострадавших госпитализировали в меучреждение.

Уголовное дело направлено в суд. Кемеровчанину грозит до пяти лет лишения свободы.