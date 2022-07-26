В Кузбассе мужчина ответит в суде за смерть супруги по неосторожности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе перед судом предстанет 35-летний житель города Березовского, обвиняемый в причинении супруге смерти по неосторожности. Об этом сообщает следком по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в мае 2022 года мужчина был дома с женой. Женщина подшутила над мужчиной, тот рассердился и толкнул ее в спину. Супруга ударилась о дверь, в руках у нее находился стеклянный стакан, который разбился. Осколок ранил 38-летнюю женщину в шею.

Житель попросил соседей вызвать скорую помощь, до прибытия врачей он зажимал резаную рану на шее жены. Прибывшие медработники констатировали смерть жительницы.

Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.