Более 3,5 миллиона рублей перевели кузбассовцы на восстановление Горловки

Фото: АПК.

В Кузбассе активно идет сбор средств на восстановление разрушенной инфраструктуры Горловки. Неравнодушные жители региона уже собрали три миллиона 562 тысячи 566 рублей. Сбор средств организован по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который недавно побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Вместе с прокопьевским поисково-спасательным отрядом он помогал семьям, оставшимся без крова, восстанавливал разрушенные дома и социально значимые объекты, собирал и развозил нуждающимся продуктовые наборы и одежду. Молодой человек верит, что можно полностью восстановить разрушенную Горловку, если кузбассовцы для этой цели начнут организованно собирать средства.

Свою поддержку жители региона выражают не только финансовой, но и гуманитарной помощью. Сейчас в регионе находится команда школьников из горловского центра туризма, краеведения, экскурсий. Для ребят проходит обзорная экскурсия по областной столице в рамках регионального проекта «Кемерово - сердце Кузбасса».

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами. Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов».

Краткое наименование: АНО «АИСП».

ИНН 4205407740.

Счет 40703810326000001325.

БИК 043207612.

Корр. счет 30101810200000000612.

Кемеровское отделение № 8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.