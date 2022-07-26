Фото: АПК.

Во время каникул школьников Кузбасса учат самостоятельно действовать в нештатных ситуациях. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, для учеников школы № 30 в поселке Малиновка Калтанского городского округа провели практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи при утоплении или тепловом ударе». Ребятам педагоги и представитель МЧС рассказали, как оказать помощь другим, не подвергать жизнь опасности и правильно позаботиться о себе.

Начальник пожарно-спасательной части Андрей Ганов отметил, что детская безопасность - один из основных векторов в работе МЧС. Для этого ребят во время каникул обучают навыкам оказания первой помощи. Также формируют у юных кузбассовцев культуру безопасного поведения.

Руководитель центра «Точка роста» школы № 30 Анна Юртайкина сообщила, что во время учебного года на уроках ОБЖ школьники изучают правила оказания первой медицинской помощи. Полученные знания нужно постоянно закреплять на практике