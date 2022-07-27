Общественная комиссия оценила качество отремонтированных дорог в Кемерове

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове общественная комиссия оценила качество дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Илья Середюк.

Дорожные работы уже завершились на проспектах Ленина и Михайлова, а также на улицах Спасской, Севской, Учительской жилого района Пионер. Каждый участок прошел производственный контроль подрядчика, инспекцию заказчика и «Сибуправтодора», независимую лабораторную оценку. Сейчас по объектам прошлись и общественники. Они выборочно проверили геометрические параметры дорожного полотна, визуально оценивали качество работ.

- В результате коллегиально принято решение о приемке всех осмотренных сегодня пяти участков дорог, - сообщил мэр.

Напомним, что в этом году в городе ремонтирует 22 участка дорог, работы на шести из них скоро будут завершены, на 12 - еще в самом разгаре..