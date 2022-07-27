В Кузбассе за неделю от клещей пострадали более 400 человек

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе за последнюю неделю по поводу присасывания клещей в больницы обратились 455 человек, в том числе 73 ребенка. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Всего с начала сезона от лесных кровопийц пострадали 25 258 человек (из них 5 050 детей и подростков). Год назад данные были такие: 27 852 укушенных, среди которых 5 786 несовершеннолетних.

В лабораториях было исследовано более 17 тысяч клещей. В 685 паразитах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 6 359 - боррелии, в 1153 - маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1040 - маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, на данный момент зарегистрирован 51 случай клещевого вирусного энцефалита, 107 случаев боррелиоза среди людей.